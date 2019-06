Cecilia Rodriguez su Giulia De Lellis e Andrea Iannone: “Si troveranno bene. Entrambi alti un metro e una banana”

Scritto da La redazione di TvDaily il

Cecilia Rodriguez commenta la neo coppia Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in lizza per essere la coppia più chiacchierata dell’estate. Dopo il contenzioso con ‘Chi’, l’influencer si deve difendere dalle accuse di Cecilia Rodriguez che ha molto criticato questo nuovo amore.

Cecilia Rodriguez si scaglia contro Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Archiviata definitivamente la storia con Andrea Damante, Giulia ha ritrovato l’amore tra le braccia di Iannone. L’ex di Belen e l’ex gieffina sono stati paparazzati insieme in Sardegna, mentre trascorrono giorni di relax e si concludono le prime presentazioni in famiglia. La neo coppia si prepara a dover affrontare molti sguardi curiosi ed indiscreti questa estate, e le numerose fan della De Lellis sembrano felici per la loro beniamina.

Chi invece proprio non riesce a fare il tifo per loro è Cecilia Rodriguez. L’ex di Monte, infatti, aveva stretto un buon rapporto di amicizia con Giulia durante il loro soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip. La piccola di casa Rodriguez, Ignazio Moser e i Damellis sono stati inseparabili fino a che la storia tra i due ex di Uomini e Donne non si è conclusa.

Cecilia, intervistata dal settimanale ‘Chi’, non ha speso belle parole per il suo ex cognato e per Giulia: “Tutti nelle interviste dicono: “Che belli, o auguri e figli maschi”. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti “un metro e una banana”. Precisi precisi”. Poi la Rodriguez ha continuato: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Mentre Cecilia sembra avere qualche conto in sospeso con i due, Ignazio ha scelto di non commentare e tenere per sé il suo pensiero. Cosa replicherà la De Lellis?