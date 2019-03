Cartabianca e Di Martedì anticipazioni: le puntate di stasera 26 marzo 2019

Scritto da La redazione di TvDaily il

Nuovo appuntamento su Rai 3 con Bianca Berlinguer e La7 con Giovanni Floris con i talk show politici.

Consueto appuntamento questa sera a partire dalle 21.20 con Cartabianca su Rai 3 e Di Martedì su La 7. I due talk show politici condotti rispettivamente da Bianca Berlinguer e Giovanni Floris.

Cartabianca i temi della serata

La Berlinguer, nella prima parte del programma si concentrerà sui risultati ottenuti in Basilicata dal centrodestra, che grazie a Vito Bardi ha spodestato dopo 24 anni il PD con il 42.7% dei voti. Si continua con Nicola Zingaretti, precisamente sulle fasi di sviluppo che il segretario generale del partito di sinistra dovrà attivare. Si parlerà inoltre sugli attriti, sempre più papabili tra i due leader del governo, il ministro dell’interno Matteo Salvini ed il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Copertina della trasmissione l’intervento dello scrittore Mauro Corona, il quale commenta in modo simpatico gli avvenimenti che hanno contraddistinto la settimana.

Di Martedì le anticipazioni della puntata

A Di Martedì si parte con il successo di Matteo Salvini e del centrodestra nelle elezioni che si sono svolte domenica scorsa in Basilicata, ex roccaforte rossa. Il PD di Nicola Zingaretti si vede strappare un’altra regione che governava ininterrottamente da più di 20 anni. Ma che si rincuora con la conferma del sorpasso, grazie alla coalizione, sul movimento 5 stelle. Ampio spazio sarà dato ad individuare le strategie a cui ricorrerà Luigi Di Maio per rilanciare se stesso e il i 5 Stelle. Si parlerà, inoltre, delle sorti del governo Conte, con le elezioni europee del 26 maggio prossimo. Apertura del programma sarà come di consueto la satira politica di Gene Gnocchi.

Non perdete le puntate di questa sera alle 21.20 con Cartabianca e Di Martedì, rispettivamente su Rai 3 e La7.