Bitter Sweet Anticipazioni Turche: Hakan minaccia Leman di rivelare a Ferit la verità su suo padre. Cosa sarà?

Scritto da Sarah Formica

Leman affronta Hakan dopo aver capito che si nasconde il suo zampino dietro la rottura di Ferit e Nazli, ma l’Onder la minaccia con un subdolo ricatto…

Hakan ha ricattato Nazli grazie a una subdola trappola tesa ad Asuman. L’Onder ha infatti ripreso la piccola Pinar mentre sparava al suo aguzzino Muzzafer, che aveva provato a violentarla e che poi l’ha minacciata, e ha usato il video per ricattare Nazli. Se infatti la bella chef non avesse lasciato Ferit, lui avrebbe consegnato la registrazione alla polizia facendo finire Asuman in prigione. La piccola Pinar ha addirittura tentato il suicidio a causa delle minacce a sua sorella da parte dell’Onder, che sta facendo tutto questo per riottenere la custodia di Bulut. Nazli non ha avuto altra scelta e ha lasciato Ferit proprio quando l’Aslan le ha chiesto, stavolta seriamente, di sposarla.

In questa rete di menzogne e malvagità intrecciata da Hakan ha fatto la sua parte anche Pelin, l’ex fidanzata di Ferit che si è alleata con l’Onder per allontanare Nazli dall’Aslan. Pelin ha infatti parlato con la signora Leman, la madre di Ferit, facendole venire dubbi sulla veridicità del matrimonio tra il figlio e la chef, nonché sull’integrità morale della nuora. Per questo mamma Aslan ha deciso di trasferirsi per un po’ a casa di Ferit, con la scusa di aiutarli con Bulut.

Hakan ricatta la signora Leman, nelle puntate turche di Bitter Sweet

Purtroppo la signora Leman è stata facilmente manipolata da Pelin e Hakan e quando vedrà suo figlio soffrire per la perdita di Nazli, capirà essere stata tutta una macchinazione dell’Onder. L’intrepida donna deciderà così di affrontare faccia a faccia l’acerrimo nemico del figlio, ma purtroppo ne uscirà sconfitta. Durante l’incontro infatti, vedremo l’Onder minacciare la donna di rivelare a Ferit un misterioso segreto, così che non possa interferire con i suoi piani: qualora infatti Leman non dovesse farsi da parte, rivelerà a Ferit che suo padre è un assassino!

Scopriamo così che il padre di Hakan ha avuto in passato una storia con la madre di Ferit, all’epoca sposata proprio con il padre dell’Aslan. Quando poi l’uomo venne a sapere del tradimento di Leman, ha ucciso per gelosia l’Onder senior lasciando solo al mondo l’allora piccolo Hakan, già orfano di madre. La donna, preoccupata, dovrà sottostare al ricatto del perfido Onder per non dare una delusione al figlio, lasciando però sia lui che Nazli in balia del loro aguzzino.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.