Ballando con le Stelle: ospiti della quinta puntata di Stasera, Cochi & Renato

Scritto da Sarah Formica il

In questo quinto appuntamento con il dance show di Rai 1 vedremo nei panni di Ballerini per una notte il duo comico Cochi&Renato. Inoltre stasera primo appuntamento con Ballando con te!

Stasera su Rai 1, alle 20.35, andrà in onda il quinto appuntamento con il dance show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Nella nuova puntata di oggi, sabato 27 aprile 2019, vedremo salire la tensione tra le coppie in gara nonché la difficoltà del livello di esibizione. I ballerini dovranno infatti impegnarsi al massimo perché solo i migliori accederanno allo step successivo. Come sempre, non mancheranno le “intromissioni” a bordo pista del bionico Robozao, accompagnate dai commenti pungenti dell’opinionista Roberta Buzzone. Eccezionalmente stasera, a custodire il celebre tesoretto sarà la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino. Ma vediamo insieme cos’altro rivelano le anticipazioni del quinto appuntamento di stasera!

Ballando con le Stelle: Cochi & Renato ballerini per una notte e un nuovo torneo per i più giovani

Questa puntata di Ballando con le Stelle sarà all’insegna del divertimento e della comicità grazie a due ospiti speciali che faranno da Ballerini per una notte: il duo Cochi & Renato. Come da programma, i due commedianti dovranno imparare in poco tempo una coreografia studiata appositamente per loro, per poi esibirsi in diretta. Ma sarà utile la simpatia dei due comici a conquistare la temutissima Giuria? Ricordiamo che il voto della loro esibizione, inoltre, sarà utile solo a una delle coppie che, grazie al punteggio raggiunto da Cochi & Renato, avrà la possibilità di ribaltare la sua posizione in classifica!

Tra le tante sorprese della serata, nel quinto appuntamento di stasera si aggiunge lo speciale Ballando con te: un torneo pensato per le persone comuni che grazie a questa novità avranno l’opportunità di mostrare a pubblico e giuria il loro talento. La gara speciale prevede tante performance differenti in cui i ballerini dovranno cimentarsi, tra cui – vista la giovane età dei concorrenti – stili di ballo decisamente più moderni rispetto ai soliti. A decretare il vincitore del torneo sarà il pubblico a casa, che avrà l’opportunità di votare tramite le pagine social del programma (Facebook, Instagram, Twitter), e la Giuria in studio. In questo primo appuntamento con Ballando con te vedremo sfidarsi i giovanissimi Giorgia Pia Gatto da Reggio Calabria e Garbiel Boschi di Grosseto.

Le coppie in gara e gli eliminati

Queste le coppie in gara che nel corso della puntata si contenderanno il gradino più alto del podio: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron.

Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi e Antonio Razzi, eliminati nelle scorse puntate, continuano ad allenarsi in sala, sperando nella staffetta di ripescaggio. Non è detta l’ultima per loro, infatti potrebbero e sperano di rientrare in gara per giocarsi il tutto per tutto.

Oltre ai balli caraibici, latino-americani e agli altri diversi stili di danza in cui i partecipanti dovranno cimentarsi, ci saranno diverse prove a sorpresa atte a determinare il loro grado di preparazione. Alle valutazioni la Giuria di esperti, formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Ad accompagnare i passi di danza delle coppie in gara ci sarà, come sempre, la musica della Big Band, guidata dal Paolo Belli.

Il quinto appuntamento con Ballando con le Stelle va in onda stasera alle 20.35 su Rai 1.