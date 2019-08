Bake Off torna venerdì 30 agosto su Real Time: le immagini del nuovo set

Scritto da La Redazione di TvDaily il

Ecco le prime immagini del nuovo set di Bake Off Italia – Dolci in Forno, che sarà trasmesso dal 30 agosto su Real Time.

Da venerdì 30 agosto, in prime time, torna l’appuntamento su Real Time con Bake Off Italia – Dolci in Forno, il cooking show presentato da Benedetta Parodi, che giunge alla sua settima edizione.

Bake Off Italia – Dolci in Forno, il nuovo set Anni ’50

Gli ormai consueti giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara premieranno il Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia in una location inedita: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei più bei palazzi della Lombardia e dell’Italia, divenuto ancor più prezioso ed elegante grazie al recente restauro.

Il nuovo set quest’anno è ispirato agli Anni Cinquanta, in una atmosfera vivace, spensierata, dai colori accesi: rosa, verde, fucsia e giallo. L’iconico tendone della trasmissione diventa un’allegra cittadina americana, molto simile al film Pleasantville del 1998, dove tutto è ordinato, le facciate delle case sono rivestite di doghe in legno bianco, i bow-window con le tende colorate e il giardino con il prato all’inglese recintato dalle staccionate.



L’ingresso dei giudici è il viottolo di un parco con panchine in ferro bianco e lampioni. I rami di ciliegio in fiore colorano il tendone di rosa. L’angolo dei giudici è diventato una vera e propria cucina casalinga anni ‘50, gialla, dove si respira aria di casa e profumo di ciambellone. Anche i banconi sono stati ripensati come se fossero delle cucine, con tendine colorate e ante e cassetti che ricordano i mobili dispensa di quell’epoca. Il mobile radio, immancabile in tutte le case americane, rappresenta la musica, fondamentale nella vita di tutti. Un mondo familiare, ordinato e sereno con la perfetta colonna sonora.

Bake Off Italia – Dolci in Forno andrà in onda dal 30 agosto su Real Time.