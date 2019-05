Amici 2019, oggi, giovedì 9 maggio: ecco cosa è successo nel daytime

Scritto da La redazione di TvDaily il

Scopriamo cosa è successo oggi nella scuola di Amici.

Oggi, giovedì 9 maggio 2019, è andato in onda il nuovo appuntamento con il daytime della diciottesima edizione di Amici.

Amici 2019: Alessandra Celentano mette alla prova Umberto

Nella casetta della squadra Bianca, i ragazzi sono pronti ad affrontare una nuova giornata di studio. Prima, però, bisogna sudare con un intenso workout che mette a dura prova Mameli.

L’ultima puntata del serale si è conclusa con il rinvio della sfida tra Umberto e Mameli, che aprirà la prossima diretta. Per il ballerino arriva una nuova assegnazione da parte di Alessandra Celentano. La maestra vuole che, oltre alla sua indiscussa differenza scenica, il ragazzo dia prova della sua tecnica negli altri stili di ballo. Umberto dichiara che lo scopo della Celentano è quello di metterlo in difficoltà, ma lui darà prova di quanto vale, non solo nel latino.

Il ballerino si mette subito all’opera e perfeziona una delle coreografie di sabato. Intanto Alberto cerca di adattarsi alla sfida lanciata da Rudy Zerbi, che ha proposto a lui e a Giordana un brano molto lontano dal loro mondo musicale. Il lirico non si abbatte e prova il pezzo assegnato in sala canto. Anche per Rafael è tempo di prove in studio, seguito dal maestro Liez Chang. Il ballerino di classico si confronta con Giuliano Peparini, perché è ancora molto deluso dalla sua prova di interpretazione. Il direttore artistico lo consola, affermando che tutti hanno capito che si trattava di una mera incomprensione.

Vincenzo è intenzionato a giocarsi il tutto per tutto per arrivare in finale. Per questo, lavora duramente sulle nuove coreografie. Intanto Giordana si rifiuta di preparare il brano assegnato da Rudy e, in sala canto, decide di provare solo i brani della produzione. Il vocal coach si complimenta per i suoi miglioramenti e la ragazza sembra molto rincuorata dalle sue parole.

A tutti i ragazzi è stato chiesto chi vorrebbero in finale. Nessuno di loro ha fatto il nome di Tish. La cantante crede che le scelte siano state dettate dall’amicizia più che dalla stima artistica.

Nella casetta dei Bianchi e in quella dei Blu arriva Elena D’Amario per l’ultima lezione delle sue masterclass. Mameli è vittima di uno scherzo, ideato dalla sua squadra: Giordana gli fa credere che sia loro compito decidere chi eliminare tra lui e Umberto.

Amici torna domani con un nuovo appuntamento, alle 13.50 sempre su Real Time.