Temptation Island, la mamma di Katia Fanelli: “La famiglia di Vittorio non la vede di buon occhio”

La sesta edizione di Temptation Island fa faville e il pubblico a già eletto i propri beniamini. Tra i personaggi più discussi c’è, senza dubbio, Katia Fanelli. La fotonica bionda, con la sua esuberanza e i suoi modi da vamp, ha subito catalizzato l’attenzione dei telespettatori, soprattutto per il suo avvicinamento al single Giovanni Arrigoni, che ha fatto infuriare il fidanzato Vittorio Collina.

Temptation Island, parla la madre di Karia: “Ci fidiamo delle sue decisioni”

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, la mamma di Katia ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla figlia: “Sono stata felicissima per quest’occasione arrivata per Katia e Vittorio. La prima volta che ha deciso di partecipare ai casting, Katia è venuta da me e mi ha detto: ‘Mamma, ho voglia di fare un’esperienza nuova’. Io le ho risposto di fare ciò che si sentiva e la faceva stare bene. Quando le hanno comunicato che la loro coppia sarebbe partita per la Sardegna, saltava di gioia. Non era molto convinta che, tra le centinaia di richieste, sarebbe stata accettata proprio la loro. Sia io che mio marito siamo contenti che possa mettersi in gioco. […] Vittorio è un ragazzo molto pacifico, mentre Katia ha un carattere più duro: è determinata e sa ciò che vuole. Lui ci tiene molto, cerca di accontentarla in tutto, è accondiscendente. Mia figlia è il classico peperino, le piace dire sempre la sua anche se si tratta di mettere bocca sull’abbigliamento del suo fidanzato. Non so cosa sia accaduto tra loro due all’interno del villaggio ma, comunque vada, appoggerò qualsiasi loro decisione. Lei è come la vedete in TV. Non si accontenta mai. Ci fidiamo delle sue decisioni“.

Poi, la signora Giovanna ha continuato raccontando: “Katia e Vittorio sono due ragazzi molto affettuosi. Mia figlia si sta mostrando esattamente se stessa. Le piace divertirsi, scherzare, ama ballare e anche pavoneggiarsi. […] Sicuramente non è una persona che ha peli sulla lingua, perciò in qualsiasi momento in cui ci sarà qualcosa da dire saprà far sentire la sua voce. Anche lei, poi, naturalmente ha le sue fragilità, ma è una persona positiva e gioiosa che sa sorridere alla vita. Fin da piccola è sempre stata molto selettiva, però mi ha colpito vederla abbandonare il gruppo, durante la prima puntata, per avvicinarsi ai single e vederli meglio. Non è una facile nei gusti, perciò non so se qualcuno potrà piacerle fino in fondo, oltre che esteticamente”.

A proposito di Vittorio, la donna sembra avere le idee chiare: “Conoscendo il fidanzato di mia figlia e la sua famiglia non credo vedranno di buon occhio l’esuberanza di Katia. Vittorio è tutto l’opposto e su di lui non posso che spendere belle parole. È un galantuomo: un ragazzo d’altri tempi. Mi dispiacerebbe molto se dovesse andare male tra di loro, ma in qualunque caso la porta di casa mia sarà sempre aperta per lui”.