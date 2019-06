Scritto da La Redazione di TvDaily il

Film e programmi Tv oggi in prima serata, 4 giugno 2019.

Di seguito vi presentiamo la guida TV con i film e i programmi in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro. Abbiamo selezionato per voi il migliore intrattenimento di questa sera in TV per aiutarvi a scegliere meglio come trascorrere la vostra serata.

Tutti i film in Tv oggi in prima serata

La casa di famiglia (Commedia, 2017, durata: 90 Min) in onda alle 21,21 su Canale 5

Un film di Augusto Fornari con Lino Guanciale e Matilde Gioli. In onda alle 21,21 su Canale 5.

Trama: Rimasto senza soldi, Alex chiede un prestito ai fratelli. Per aiutarlo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Il capofamiglia esce però miracolosamente dal coma proprio il giorno successivo alla vendita della bella villa di famiglia. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto a lui riconoscibile. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, la recita e le bugie a fin di bene.

Godzilla (Azione, fantascienza, 2014, durata: 120 Min) in onda alle 21,30 su Italia 1

Un film di Gareth Edwards con Aaron Taylor-Johnson e Bryan Cranston. In onda alle 21,30 su Italia 1.

Trama: In questa spettacolare avventura, l’epico mostro Godzilla si contrappone alle perfide creature che, sostenute dall’arroganza scientifica dell’umanità, minacciano l’esistenza di tutti. Godzilla si svolge in tutto il globo e continua nel corso di decenni, seguendo le conseguenze di una serie di misteriosi e catastrofici avvenimenti, attraverso l’occhio di un gruppo di persone intrappolate nell’epicentro.

Mediterraneo (Commedia, guerra, 1991, durata: 105 Min) in onda alle 21,30 su TV 8

Un film di Gabriele Salvatores con Claudio Bigagli e Diego Abatantuono. In onda alle 21,30 su TV 8.

Trama: Durante la seconda guerra mondiale, otto militari italiani ricevono l’ordine di presidiare l’isola greca di Syrna, da poco abbandonata dai tedeschi. Vi sbarcano, stranamente senza trovare resistenza: l’isola sembra deserta. Gli otto militari si riveleranno un gruppo pittoresco di sprovveduti.

Marylin (Biografico, drammatico, 2011, durata: 99 Min) in onda alle 21,15 su Rai 5

Un film di Simon Curtis con Michelle Williams e Kenneth Branagh. In onda alle 21,15 su Rai 5.

Trama: Nel 1956 Colin Clarke lavorava sul set del film Il principe e la ballerina come assistente, nel quale Marilyn Monroe recitava. Clark raccontò in un libro di quell’esperienza, tralasciando però di parlare di una settimana in cui fu incaricato di occuparsi dell’attrice che aveva bisogno di un periodo di pausa per riprendersi dalle pressioni che sentiva sul set del film.

Sex and the City (Commedia, 2008, durata: 140 Min) in onda alle 21,10 su Rai Movie

Un film di Michael Patrick King con Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. In onda alle 21,10 su Rai Movie.

Trama: Quattro anni dopo la conclusione della fortunata serie TV, Sex and the City ritrova Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda con le loro peripezie. Le amiche continuano a barcamenarsi nel lavoro e nelle relazioni affrontando la maternità, il matrimonio e il mercato immobiliare di Manhattan.

Tutti i programmi in Tv oggi in prima serata

Volevamo andare lontano – Bella Germania (Miniserie) in onda alle 21,25 su Rai 1

Diretto da Gregor Schnitzler. In onda alle 21,25 su Rai 1.

Trama: Secondo episodio della serie ambientata negli anni ’60 che segue il corso della storia degli immigrati italiani in Germania, fino al giorno d’oggi. La giovane Julia incontra a Monaco Alexander, che le rivela di essere suo nonno. Alexander sta cercando Vincenzo, il padre di Julia che la ragazza credeva morto da molti anni.

The Voice of Italy (Talent Show) in onda alle 21,20 su Rai 2

Condotto da Simona Ventura. In onda alle 21,20 su Rai 2.

Anticipazioni della puntata: La finale si preannuncia una grandiosa celebrazione della musica: Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri si esibiranno live assieme a un corpo di ballo e a una band, seguiti dalle performance degli ospiti che si alterneranno con i finalisti sul palco: Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy. Saranno gli spettatori a casa a determinare il vincitore assoluto di The Voice of Italy 2019, che si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.

Condotto da Bianca Berlinguer. In onda alle 21,20 su Rai 3.

Anticipazioni della puntata: il programma d’attualità tratta i temi che dividono l’opinione pubblica dopo i risultati delle recenti elezioni. Si parlerà delle polemiche nate negli ultimi giorni a causa dello stato incerto in cui versa l’economia italiana. La puntata si aprirà con un collegamento con Mauro Corona.

Condotto da Roberto Giacobbo. In onda alle 21,25 su Rete 4.

Anticipazioni della puntata: Per il terzo appuntamento Freedom si recherà a Castel Del Monte per scoprire i segreti che cela il castello pugliese costruito da dall’Imperatore Federico II di Svevia. Poi si arriva a Vicenza per ritrovare le opere di Andrea Palladio, considerato il padre dell’architettura americana. Si passa poi a Napoli per ammirare il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino, presso il Complesso di San Domenico Maggiore, uno dei vertici del triangolo dei misteri. Infine Freedom arriva nel capoluogo abruzzese, precisamente nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, per ammirare la Cupola del Valadier, da poco ricostruita.

Di Martedì (Attualità) in onda alle 21,15 su La 7

Condotto da Giovanni Floris. In onda alle 21,15 su La7.

Anticipazioni della puntata: Argomento principale della puntata sarà il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha minacciato le dimissioni se i due vice premier non raggiungeranno un accordo per continuare a lavorare. In più si parlerà dell’Unione Europea, che mette sempre più sotto pressione l’Italia, e della situazione politica dopo elezioni. Ci saranno molti ospiti, servizi e collegamenti durante tutta la puntata.