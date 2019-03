Uomini e Donne, trono classico: oggi, giovedì 7 marzo, il confronto tra Teresa, Andrea e Antonio

Scritto da Eleonora Gasparini il

L’ex tronista, dopo la scelta, si confronta con i suoi due ex corteggiatori.

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda oggi, giovedì 7 marzo 2019, su Canale 5 e sarà ricca di colpi scena. Un appuntamento speciale che sarà dedicato al confronto tra Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Uomini e Donne: Teresa incontra per la prima volta dopo la scelta Antonio e Andrea

Il nuovo appuntamento di Uomini e Donne sarà dedicato al tanto atteso confronto tra Teresa e i suoi due ex corteggiatori. La prima ad entrare in studio sarà l’ex tronista che, dopo aver raccontato i primi giorni dopo la scelta, ammetterà di stare ancora molto male per il rifiuto ricevuto da Andrea. Successivamente Maria De Filippi manderà in onda un rwm riassuntivo del percorso della Langella nel dating show di Canale 5 e inviterà ad entrare Antonio che la accuserà di averlo illuso e preso in giro per tutti questi mesi.

Dopo aver parlato con Moriconi, la De Filippi farà uscire la Langella e annuncerà l’ingresso di Dal Corso che, visibilmente imbarazzato, spiegherà i motivi che lo hanno portato a non presentarsi alla festa di fidanzamento. La conduttrice poi mostrerà un filmato riguardante lo sfogo del corteggiatore subito dopo aver saputo di essere la scelta. L’ex tronista, furiosa, deciderà di rientrare in studio e tra i due scoppierà un’accesa discussione. A quanto pare, la partenopea non crede alle parole dell’imprenditore veneto.

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 7 marzo, alle 14.45 su Canale 5.