Uomini e Donne, Teresa Langella dice addio per sempre ad Andrea

Scritto da La redazione di TvDaily il

L’ultimo scontro tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, nella registrazione dell’11 marzo.

Lunedì 11 marzo si è registrata una nuova puntata speciale di Uomini e Donne. Protagonisti, ancora una volta, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, invitati a raccontare del loro riavvicinamento. Ma la puntata prende una piega inaspettata.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso: “Teresa voleva portarmi a casa sua”

Dopo il furioso scontro in studio, tra Teresa e Andrea sembrava essere in corso una riconciliazione. Nel corso della settimana, vari indizi avevano portato i fan a credere che un riavvicinamento tra la bella campana e l’ex corteggiatore veneto fosse imminente. Prima il misterioso biscotto regalato alla Langella, lo stesso che il ragazzo le aveva fatto recapitare durante l’esperienza in villa. Poi, in occasione della festa della donna, Andrea, ospite di una serata in un locale, ha spiazzato tutti, affermando di essersi visto con la bella partenopea.

Nella puntata registrata ieri, la coppia è ospite nello studio di Uomini e Donne. Teresa ha voluto precisare che lei e Dal Corso non sono una coppia, insistendo affinché fosse lui ha spiegare al pubblico come stanno veramente le cose.

Andrea comincia un lungo discorso che parte dal suo “no” in villa,dettato solo ed esclusivamente dalla troppa pressione che sentiva sulle sue spalle, per poi arrivare a spiegare che non ha rinnegato la sua risposta perché comunque ha sempre avuto dell’interesse per la Langella.

I due hanno passato qualche giorno insieme. Dal Corso spiega che voleva risolvere la situazione tra loro due, essendo molto dispiaciuto dal modo in cui si erano lasciati dopo la brutta lite in trasmissione. Il ragazzo lamenta il fatto che l’ex tronista non lo abbia nemmeno mai chiamato e che, quando si è presentato sotto la casa di lei, Teresa lo ha richiamato con l’anonimo, per non fargli avere il suo numero.

In questi due giorni trascorsi insieme, i due hanno parlato molto e sono stati bene tanto da scambiarsi un bacio. Andrea ammette che Teresa ha molto insistito affinché andasse a cena a casa sua, ma al bel imprenditore è sembrato inopportuno nei confronti della famiglia.

Eppure, dopo questo racconto che sembrava portare ad un lieto fine, la Langella afferma che non riesce a non pensare al suo “no” e che, una volta rimasta sola, si è resa conto che non ha superato l’epilogo della scelta. Lei insiste sul fatto che, come lui ha spiegato i motivi per cui non si è presentato alla festa di fidanzamento, doveva anche spiegare cosa prova per lei. A quel punto, Andrea la interrompe, tirando in ballo un presunto messaggio che Teresa avrebbe mandato ad Antonio Moriconi, come a voler sottolineare che nemmeno lei sia stata completamente trasparente.

La partenopea non prende bene l’insinuazione e i due iniziano a discutere animatamente. Teresa è convinta che, ancora una volta, Andrea stia cercando di infamarla anche se gli opinionisti cercando di farle capire che sta esagerando.

La Langella è irremovibile, convinta di aver avuto la prova che Andrea non è l’uomo della sua vita poiché troppo diverso da lei. Andrea abbandona lo studio, incredulo davanti alle parole di lei.

Infine anche Teresa lascia lo studio. Proprio poche ore fa, l’ex tronista lancia al suo ex pretendente un ultimo messaggio via social, pubblicando “La Fine” di Tiziano Ferro. Andrea non fa attendere la sua risposta, pubblicando una riflessione su Instagram.

Sarà veramente finita la love story più tormentata del trono classico ? Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.