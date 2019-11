Vertical Limit: il film stasera su Rai Movie

Scritto da Daniela il

Stasera alle 21.10 Rai Movie presenta il film di Martin Campbell Vertical Limit, con Chris O’Donnell, Scott Glenn, Robin Tunney, Bill Paxton, Ben Mendelsohn e Temuera Morrison.

Nel film, Peter Garrett (O’Donnell), un giovane scalatore, si trova coinvolto in una missione di salvataggio sulle cime del K2, rischiando la propria vita per salvare quella della sorella Annie (Tunney) e degli altri membri della spedizione. Anni addietro, Peter ed Annie sono stati coinvolti in un terribile incidente in cui Peter ha dovuto decidere di tagliare la corda del padre per salvare se stesso e la sorella. Dopo quella scioccante vicenda, Peter ha smesso di fare scalate per dedicarsi alla fotografia naturalistica. La sorella invece continua ad inseguire il sogno del padre, cioè quello di scalare una delle vette più temute del mondo.

Nel film appare anche un vero scalatore, Ed Vrestleurs, che ha anche addestrato gli attori, che in buona parte hanno interpretato in prima persona le sequenze d’azione. Le scene sullo sfondo del K2, che si trova in Pakistan, sono state girate sul Monte Cook in Nuova Zelanda. La sceneggiatura di Vertical Limit, uscito nel 2000, era stata inizialmente concepita come un sequel di Cliffhanger, il film con Sylvester Stallone del 1993: da qui le somiglianze.