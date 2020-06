Sonic – Il film arriva in dvd, Blu-ray e Ultra HD 4K dopo il successo in sala

Scritto da Domenico il

Sonic – Il film sarà disponibile in dvd, Ultra HD 4K e Blu-ray dal 10 giugno: il film Paramount dedicato alla mascotte SEGA è uscito poco prima del lockdown da Coronavirus, ma è comunque riuscito a rastrellare nel mondo intero poco più di 300 milioni di dollari, avviando persino la preproduzione su un sequel.

Come forse ricorderete, nel film il dr. Robotnik, micidiale nemesi di Sonic il porcospino alieno blu, è interpretato da Jim Carrey, folle e delirante come si addice a lui e alla parte. James Marsden interpreta invece Tom, un timido poliziotto di provincia del Montana, che diventa amico del veloce protagonista: esiliato sulla Terra, Sonic infatti non ha amici se non questo cordiale umano.

I contenuti speciali comprendono un commento audio del regista, focus su Carrey e su Sonic, papere e scene tagliate.

Imperdibile per chi, sin dal lontano 1991, non manca un appuntamento con Sonic e i suoi giochi di piattaforme, che tennero a battesimo le capacità tecniche di una console storica come il Sega Megadrive.