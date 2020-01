Safe: il film d’azione con Jason Statham stasera su Italia 1

Scritto da Domenico il

Va in onda stasera alle 21:20 su Italia 1 Safe (2012), il film diretto da Boaz Yakin, con Jason Statham,…

Va in onda stasera alle 21:20 su Italia 1 Safe (2012), il film diretto da Boaz Yakin, con Jason Statham, Chris Sarandon e Reggie Lee. Il film racconta la storia di uno sfortunato lottatore di mixed martial arts, Luke Wright (Statham): quando si rifiuta di perdere un match truccato, la mafia russa si vendica sterminandone la famiglia e rendendolo un reietto. Avrà una splendida occasione di riscatto, quando capirà di essere l’unico a poter proteggere la dodicenne Mei, genio della matematica che ha memorizzato codici che fanno gola a molti brutti ceffi… compresi quelli con cui Luke ha un conto in sospeso.

Regista e sceneggiatore dagli anni Novanta, Boaz Yakin, autore già dietro a La recluta (1990) e Now You See Mee – I maghi del crimine, scrive e dirige questo action movie sostenuto: per quanto avesse esperienza nel genere come sceneggiatore, non si era mai cimentato con l’azione dietro alla macchina da presa. L’idea era recuperare la tensione del Giustiziere della notte e I guerrieri della notte. Nonostante l’impegno il film, costato 30 milioni di dollari, non ne ha guadagnati più di 40 in tutto il mondo. La presenza di una star come Statham lo rende però per lo meno imperdibile per i fan del genere.