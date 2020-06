Rupert Grint alias Ron Weasley di Harry Potter diventa papà!

Scritto da Domenico il

Ron Weasley è diventato papà, anzi no: è diventato padre Rupert Grint che lo interpretava, ma forse per voi è lo stesso, se siete cresciuti con la saga cinematografica di Harry Potter. Il primo film Harry Potter e la pietra filosofale uscì nel 2001, l’ultimo Harry Potter e i doni della morte Parte 2 nel 2011: vent’anni ormai nella vita degli attori, compresi Emma Watson alias Hermione e Daniel Radcliffe, il protatonista Harry Potter. Proprio Radcliffe in un’intervista in un talk show australiano ha rivelato di essersi sentito spesso negli ultimi tempi con Rupert Grint, per via della sua paternità: Daniel non nega che gli faccia un certo effetto ed è certo che tutto il mondo si sentirà vecchio una volta saputa questa notizia.

Probabile, però ci ha divertito un piccolo dettaglio che ci mostra quanto il mondo reale possa essere lontano dalla fantasia: Radcliffe ha ammesso di essersi messaggiato non solo con Grint, ma anche con Tom Felton, l’acerrimo rivale Draco Malfoy!

A questo punto rimane da capire quando figlieranno nella vita Emma Watson e Daniel Radcliffe, finora protagonisti di relazioni saltuarie a stento registrate dalle più attive testate di gossip. La partner di Grint si chiama invece Georgia Groome.