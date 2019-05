Molto incinta: il film stasera su La5

Scritto da Daniela il

Va in onda stasera 8 maggio alle 21.10 su La5 la commedia di Judd Apatow, Molto incinta. Uscita nel 2007…

Va in onda stasera 8 maggio alle 21.10 su La5 la commedia di Judd Apatow, Molto incinta. Uscita nel 2007 e interpretata da Seth Rogen e Katherine Heigl nei ruoli principali, è una divertente riflessione sui temi della (im)maturità, sull’essere genitori e su come l’amore non sia mai una scienza esatta. Del cast corale fanno parte la moglie del regista, Leslie Mann, lo stesso Apatow, il futuro Ant-Man Paul Rudd, Jay Baruchel, Jonah Hill e il compianto Harold Ramis.

Essendo il personaggio di Katherine Heigl una giornalista di E!, tv dedicata alle star di Hollywood, appaiono nel film nei panni di se stessi anche molti amici di Apatow e Rogen, tra cui Jessica Alba, Steve Carell, James Franco ed Eva Mendes. Nel film compare addirittura, molto prima dello scandalo che ha legato il suo nome a quello di Donald Trump, Stormy Daniels, qua nei (succinti) panni di una lap dancer.

La storia prende il via dall’avventura di una notte, sotto l’effetto dell’alcol, tra Alison, una donna in carriera e Ben, un ragazzotto senza alcun senso pratico, ambizioni e responsabilità. Scoprendo il giorno dopo di non aver niente in comune, i due si salutano pensando di non rivedersi più, ma due mesi dopo, mentre intervista James Franco, Alison si sente male e scopre che dopo quella notte, in cui per un equivoco non hanno usato un contraccettivo, è rimasta incinta. Da lì il suo tentativo di provare a interagire col futuro padre, mentre la sorella (Mann) entra in crisi col marito.

Il secondo lungometraggio di Judd Apatow fu un grande successo critico e commerciale all’uscita, anche se fu oggetto di accuse di sessismo, perfino da parte della protagonista, con grande sconcerto del regista, che ha sempre affermato che il film è incentrato sulla mancanza di sensibilità degli uomini nei confronti delle donne.