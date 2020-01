Lucy con Scarlett Johansson: il film action stasera su Italia 1

Scritto da Domenico il

Va in onda stasera alle 21:20 su Italia 1 Lucy, il film diretto nel 2014 da Luc Besson, con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Il film racconta la storia di Lucy (Johansson), una ragazza senz’arte nè parte che, in uno scambio infausto di merci misteriose in un contesto malavitoso, si ritrova nel corpo un misterioso enzima. Questo preparato è in grado di liberare le potenzialità del cervello, al punto che Lucy è ora in grado di spostare oggetti con la mente, modificare lo spazio che la circonda, memorizzare qualsiasi cosa al volo e non provare più alcun tipo di dolore. Chiederà aiuto a Samuel Norman (Freeman), a Parigi studioso delle abilità cognitive…

Con un incasso stratosferico di quasi 460 milioni di dollari per 40 di budget, Lucy è diventato il film francese col più alto incasso internazionale di tutti i tempi. Una bella soddisfazione per Besson, che vi ha riposto tutte le sue furberie tecniche che lo rendono uno dei registi europei più consapevoli del mezzo. La storia parte anche da una suggestione comune (poi confutata dalla scienza), la leggenda secondo cui useremmo solo il 10% delle nostre capacità cerebrali.