Litigi d’amore: il film con Kevin Costner e Joan Allen stasera su Rai Movie

Va in onda stasera alle 21:10 su Rai Movie Litigi d’amore (2005), il film scritto e diretto da Mike Binder, interpretato da Joan Allen, Kevin Costner, Evan Rachel Wood. Il film racconta la storia di Terry (Allen): da tre anni è stata lasciata dal marito ed è in rotta col mondo intero, in particolar modo con le sue quattro figlie, ansiose di aprirsi alla vita, ma osteggiate dalla sua negatività e sofferenza. Quando conosce Denny (Costner), dj radiofonico ed ex-giocatore di baseball, le si aprono prospettive di una vita che può ricominciare, ma dipenderà da lei saper cogliere l’occasione per sorridere sul serio di nuovo. Come forse non ha mai fatto.

Commedia romantica decisamente atipica, più drammatica di come si presenta superficialmente, Litigi d’amore è un film profondo e intelligente, interpretato perfettamente da Costner e dalla Allen: forse dimenticata dal grande pubblico, quest’attrice ha ricevuto nella carriera ben tre nomination all’Oscar, per Nixon, La seduzione del male e The Contender. Le figlie di Terry sono interpretate da Erika Christensen, Keri Russell, Alicia Witt ed Evan Rachel Wood.