Geostorm: il film con Gerard Butler stasera in prima visione tv su Canale 5

Scritto da Domenico il

Va in onda stasera alle 21:20 su Canale 5 in prima visione tv Geostorm (2017), il film diretto da Dean…

Va in onda stasera alle 21:20 su Canale 5 in prima visione tv Geostorm (2017), il film diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler e Jim Sturgess. Il film futuristico racconta la storia dei due fratelli responsabili del progetto Dutch Boy: un sistema satellitare in grado di controllare il clima della Terra ed evitare tempeste e siccità. Qualcosa tuttavia comincia a non funzionare più nel verso giusto: si rischia una “geomagnetic storm“, cioè una tempesta solare, perché Dutch Boy appare manomesso. Bisogna partire nello spazio a controllare: Max (Sturgess) dovrà recuperare il fratello Jake (Butler), allontanatosi dal suo lavoro per contrasti con la politica…

Geostorm è diretto da Dean Devlin, già sodale di Roland Emmerich, esperto del genere disaster movie: con lui aveva scritto Stargate, Independence Day e Godzilla. Regista in proprio dal 2011 per la tv, Devlin ha debuttato dietro una macchina da presa cinematografica proprio con questo lungometraggio, costato 120 milioni di dollari e foriero d’incassi per 220. Geostorm è stato quindi per poco un flop, ma questo non ha impedito a Devlin di tornare nel 2018 col molto più economico Bad Samaritan.